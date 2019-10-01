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1 жовтня • оновлено в 07:32
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Трамп був не один: з'ясувалася нова деталь скандальної розмови із Зеленським

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Під час скандальної телефонної розмови глави США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського був присутній також держсекретар США Майк Помпео.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від чиновника Держдепу. Про те, чи вплинула якось його присутність на хід спілкування, поки невідомо.

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Скандал навколо розмови Трампа і Зеленського

Скандал навколо розмови Трампа і Зеленського

"Держсекретар Майк Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок від 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським", сказало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майка Помпео викликали в суд з вимогою надати документи про взаємодію президента Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським.

У рамках розслідування імпічменту Трампа Помпео поставили вимогу показати документи до 4 жовтня. Виступити в суді він повинен в період з 2 по 10 жовтня.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Майк Помпео
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,встрял ЗЕлински не подетски.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и что??Это обыденность...Это обязанность Помпео Кстати у Зеленского теперь появилась всемирная кличка..Моника Зеленская)))))))))))))))))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
70rus xxx, все правительство Укрожопии-одни Моники,берут и в рот,и в жопу
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70rus xxx
70rus xxx
Андрюха, точнее-Моника Зелински.
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