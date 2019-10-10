Начну с того, что считаю такой внезапный, непродуманный, импульсивный вывод американских войск из Сирии - серьёзнейшим провалом всего американского бренда. Такое действие бросает наших союзников на растерзание и главное кидает нашу репутацию на самое дно. Никто, в том числе Израиль или страны НАТО, рассчитывать на нас после сегодняшнего дня не должны и не могут. Финиш. Трамп своим бестолковым и предательским поведением наносит стране на внешней арене самый главный урон, что он может нанести. И это очевидно любому, кто хотя бы имеет смелость посмотреть на действия Трампа и его администрации, с минимальной объективностью.

Также Трамп, здесь и до этого практически в каждом конфликтном для Америки районе и деле, зарекомендовал себя как громкий пустозвон и болтун, который угрожает, громко стучит ногами и машет кулаками, но при малейшем давлении в ответ уходит в сторону, так как чисто психически не может воевать ни в одной войне, где ему однозначно не гарантирован быстрый и полнозначный выигрыш. "Будем сражаться там, где нам выгодно": Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн".

Если Трамп собирался уходить из Сирии, то почему он не достиг договорённости с Турцией и курдами о взаимодействии в Сирии, без участия Америки. Зная, как Америка могла бы надавить на Турцию и курдов, такое соглашение было бы очень возможно. После чего бы никто не сказал бы ни слова, что их бросили и не исполнили своё слово. Однако, как мне кристально ясно, Трамп просто не обладает ни способностями, ни знаниями, ни тактом вести такие сложные переговоры и достигать таких результатов. Потому сегодня и завтра есть как есть. А американским союзникам, любым и везде, я бы посоветовал полностью пересмотреть понимание, что Америка вообще будет волноваться по их поводу. Во всяком случае до тех пор, пока Трамп президент, его не импичнули и не удалили с места или не сняли по 25й поправке.

Если мы не желаем долго участвовать в решении проблем региона, то самое главное и лучшее, что мы должны сделать - это не влезать и не реагировать на процессы, происходящие в данной стране, включая гражданскую войну, резню мирного населения, беженцев и т.д. Так как зайти в регион легко, а выйти из него очень сложно. Наша военная компания должна тогда оставаться чисто воздушной, как и делал Обама до Трампа, ведя наступательные действия дронами и координируя свои действия с курдскими отрядами на земле. Практически и морально рассуждая, Обама, не влезая с солдатами и советниками на физические позиции на земле в Сирии, был абсолютно прав и поступил умнее Трампа, который влез, дал обещания, а потом предельно цинично резко бросил.

Обаму нельзя было обвинить в том, что он кого-то кинул на произвол судьбы, так как американцы не принимали участие в наземных операциях. Трамп же, добившись окончания войны с ИГИЛ, косвенно создал таким образом почву для победы Ассада и Путина со всеми остальными повстанцами, так как у них высвободились руки и войска. Однако, ни Ассад, ни Путин, ни Иран, ни Турция не могли праздновать окончательную победу, пока в пустыне на Евфрате, оставался американский гарнизон, не дающий ни одной стороне получить контроль над этими 30% территории страны и таким образом закончить войну как таковую своей победой.

Выведя американские войска Трамп де-факто отдал окончательную победу в Сирии в руки Путина, Ассада и частично Турции, при этом Трамп полностью уничтожил доброе имя американской армии, как серьёзного участника и союзника, кого бы то ни было.

А вот что дальше - давайте думать вслух.

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Ближайшая перспектива. (Через 1-3 месяца и на будущие 20 лет)

Трамп и любые президенты после него, будут находится в состоянии нерешительности по поводу, а что им делать и делать ли вообще в данном регионе, который на глазах становиться liability без каких-либо выигрышных сторон. Это, разумеется, вызывает и будет вызывать много моральных соображений и также вопросов безопасности на ближайшее время. Однако никаких экономических, геостратегических и логических обоснований для дальнейшего западного контроля над регионом, консервации его откровенно агонизирующих режимов и границ, нет и не может быть, так как уже ясно сейчас, что регион перестал быть чем-то нужным и перспективным для запада как таковой.

Ни Китай, ни Россия не захотят, да и физически, финансово, не смогут долго управлять данным регионом, даже если запад его покинет. Регион быстро идёт к своему коллапсу и если там не произойдёт какое-то экономическое чудо, то ничего ждать и ловить там просто не остаётся. Россия и Китай могут попробовать влезть в местные дела, что вызовет войну с ними, огромное напряжение их же ресурсов и возможностей и закончится патовым состоянием, даже несмотря на военные победы данных стран тут и там на время.

Регион не может быть контролирован или исправлен, пока он не пройдёт своего рода полное очищение, через большую региональную войну. Любая внешняя держава в регионе не может предложить там, или даже заставить проводить, никакие реформы, пока местные элиты, страны, народы не почувствуют всю полноту того штопора вниз, в который они вошли. А временная консервация статус-кво, как была раньше и на сегодня, не даст дальше ничего, кроме именно той самой временной консервации, уже умирающего политического образования.

Потому несмотря на весь цинизм и жуткость данного рассуждения, но часто для локализации эпидемии, для лечения которой в мире просто не существует никакой вакцины, нужно просто дать всем больным в данной зоне умереть, чтобы сохранить окрестные страны и людей от той же участи. Это та, предельно прагматичная позиция суровой гуманности, которую можно обсуждать в случае смертельного заболевания - того чем болен регион северной Африки и Ближнего-Среднего востока.

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Средняя перспектива (20-40 лет от сегодня)- Большая региональная война.

1. Американские (да и западные) интересы в регионе, в связи с энергетической революцией, стали минимальны. В том числе западные интересы в Израиле. Европейцы активнейшим образом развивают альтернативные источники энергии, а Америка залита нефтью и газом до такого состояния, что ей просто больше не нужно влезать в любые драки, ради этих ресурсов.

Потому западный выход из региона абсолютно закономерен. Также, нужно ясно понять, что регион, лишившись своей единственной экономики - энергетики, не имеет никакого завтра. Энергетическая независимость от них - вопрос ближайшего времени. Экономика там падает и будет продолжать падать, так как индустриально эти страны Африки и региона Ближнего/Среднего востока, из себя ничего не представляют. Финансово тоже в них нет никакой мощи. Демографически они продолжают расти, не имея ресурсов на содержание большего количества населения. Культурно и образовательно, они далеко позади, практически в реакционном состоянии умов. Потому эти страны, при каком-то серьёзном будущем толчке, скажем от нового мирового экономического кризиса, погрузятся в революцию, войну, столкновения между собой и внутри себя на целом ряде внутренних и внешних противоречий.

2. Если смотреть на опыт предыдущих конфликтов и лет, то одно становится ясным - запад-Америка добивается блестящих результатов, при полном военном разгроме противника и последующем долговременном (на десятки лет) западно-американском контроле и коренном переустройстве всей территории. То есть политика военной победы с последующей нео-колониальной зависимостью и внешним управлением, делает страны под таким контролем, одними из самых ведущих и передовых в мире по всем показателям. Но для этого нужно военным способом победить их и желание влезть в подобный конфликт.

3. Мы давно понимаем, что все границы Африки и региона ближнего-среднего востока, а также границы стран после развала СССР - были проведены по лекалам и меркам колониальных держав, их владений и их развала после Первой и Второй мировых войн, а также в связи с революцией и последующим коллапсом СССР. Эти границы не могут дальше восприниматься как перманентные, ввиду того, что они не соответствуют этническим, религиозным, экономическим и другим показателям. Что у нас на глазах вызывает постоянные войны внутри них и между ними. Единственный способ раз и навсегда привести эти страны в порядок и установить там мир и процветание, это за счёт переделки всех этих границ с упором на создание более мелких, более удобно управляемых, моно-национальных и моно-религиозных стран. Любые попытки объединения их в большие и мелкие имперские проекты приведут к дальнейшему продолжению столкновений и коллапсу региона.

4. Америка не будет больше ввязываться в любой конфликт местного или регионального значения в регионе Африки - Ближнего / Среднего востока, пока не будут задеты чисто её личные интересы. Потому, зная это, становится ясным, что для Америки, в средней перспективе, откровенно выгодно, чтобы страны там зашли в окончательный тупик и начали войну друг с другом, или внутри себя. Выгодно с той точки зрения, что по-другому нет никаких путей установить в этих регионах мир, искоренить связанный с проблемами региона терроризм и экспорт его в страны запада, а также бесконечную иммиграцию, которая подрывает западные основы общества, культуры и экономики.

Подобный конфликт в данном регионе станет своего рода очищением и революцией от предыдущих уже неработающих систем в состояние полного хаоса, где таким образом, открываются возможности тотального передела всего и вся. Потому Америка и запад скорее всего проявят себя лишь на завершающих этапах этой Большой региональной войны. В тот момент, когда все или большинство режимов этих стран рухнет вместе с существующими порядками, населением и границами, когда начнётся тотальный коллапс всего региона и выплёскивание беженцев, террористов, набеги на соседние страны, за счёт военных отрядов тех или иных полевых командиров, когда центральная власть полностью исчезнет, переведя страны в нео-феодальное состояние, вот тогда и только тогда включение в конфликт Запада, станет логически и политически абсолютно приемлемым и гарантирует успех.

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Долгосрочная перспектива. Неоколониализм- оккупация (50-150 лет от сегодня.)

Западное вмешательство в конфликт или в пост конфликтный хаос, должно быть построено на логике, что если запад не вмешается, то коллапс региона Африки - Ближнего / Среднего востока, переместится и в западные земли. Потому Modus operandi запада будет базироваться на полной оккупации и подчинения всего региона военному командованию западных стран. Которые полностью зачистят всех появившихся полевых командиров, если они не войдут в соглашение с западом и не разоружаться. Западное военное командование проведёт коренной пересмотр и переделку всех границ, законов, экономических структур. Будет проведена архи-обязательная реформа религии и её полное, окончательное отделение от государства.

Военная западная оккупация и контроль над всем регионом будет практически всеобъемлющим, кроме отдельных местных дел и решений, которые будут постепенно передаваться в руки местных жителей и избираемых ими местных органов власти. Надо совершенно чётко рассчитывать, что подобный западный режим оккупации будет существовать долгие годы, пока не произойдёт возрождение и становление новой экономики, светского образования, стабильных границ, светских законов и правил и т.д. И спешить или прекращать данный процесс на середине пути, будет крайне вредным и приведёт к возобновлению конфликта.

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Финал. (160-180 лет от сегодняшнего дня)

Передача власти в руки местного населения, которое уже будет жить по построенным западным установкам.

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