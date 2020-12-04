Трамп аж до 21 січня буде здійснювати непередбачувані кроки, – Фельштинський

Дональд Трамп залишається президентом США до 12 години дня 21 січня 2021 року, і весь цей період він буде здійснювати непередбачувані кроки.

Як сказав в коментарі "Гордон" російсько-американський історик Юрій Фельштинський, перед відходом з Білого дому Трамп може використовувати право амністії на близьких йому людей і навіть на самого себе.

"Він, швидше за все, використає президентське право амністії на членів своєї сім'ї, близьких йому співробітників і однодумців і навіть на себе самого, що буде, звичайно ж, теж безпрецедентно. А тому ніхто не розумітиме, що з цим робити, поки питання не розгляне Верховний суд США", – зазначив експерт.

За його словами, цей "цирк зі звірами на арені" триватиме аж до 21 січня.

"До чого це призведе, ніхто не розуміє. Кілька днів тому Трамп заявив, що піде з Білого дому, якщо виборщики проголосують за Джо Байдена. За американськими нормам і традиціям виборщики зобов'язані за Байдена проголосувати. Але далеко не у всіх штатах прописано законом, що виборщики зобов'язані голосувати так, як проголосували виборці", – підкреслив Фельштинський.

Він вважає, що Трамп ніколи не визнає, що програв вибори.

"Він продемонструє кожним своїм кроком, що за ним стоїть серйозна підтримка. Хоч він і програв вибори, він зібрав більше голосів, ніж будь-який інший республіканський президент за всю історію Америки. Інша справа, що прихильників демократів прийшло голосувати ще більше", – заявив історик.

На його думку, Трамп в американській політиці буде постійним фактором аж до своєї смерті.

"Єдине, що може переламати ситуацію, – це кримінальні справи, які, я впевнений, почнуть рости, як гриби в лісі, після 21 січня 2021 року, коли Трамп перестане бути недосяжним для суду президентом. Перш за все це будуть фінансові та податкові відносини в штаті Нью-Йорк", – додав Фельштинський.

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