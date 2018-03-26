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Трагедія в Кемерово: з'явилося відео моменту початку пожежі

6.1тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео моменту початку пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово.

Як видно, на опублікованому в Telegram-каналі "112" ролику, полум'я і чорний дим швидко поширилися приміщенням.

Після цього відвідувачі почали швидко бігти до виходів.

Пожежа почалася в дитячій ігровій кімнаті.

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Як повідомляв "Обозреватель", 25 березня в Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня" , в результаті якого загинуло 64 людини, з них не менше дев'яти дітей.

Читайте всі новини по темі "Пожежа в ТРЦ Кемерова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Пожежа в ТРЦ Кемерова
Місце
РосіяКемерово
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