Трагедія в Кемерово: Бутусов вказав на цинізм путінської Росії

Незважаючи на жахливу трагедію в Кемерово, де в ТРЦ "Зимова вишня" через пожежу загинули десятки людей, в тому числі і діти, а ще понад 50 людей вважаються зниклими, російське телебачення ні на хвилину не перервало свій вечірній ефір.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Юрій Бутусов, відзначаючи, що про пожежу і перші жертви стало відомо о 16:06 за московським часом.

"Але жоден російський телеканалу не перервав вечірню трансляцію, і в телевізійних новинах весь вечір ця інформація не стала головною, її не помітили. На каналі "Росія" в прайм-тайм йшов фільм про мудрого і доброго керівника В.В. Путіна - ось скріншот. І навіть на програмі Соловйова пожежа не стала подією, хоча про десятки жертв вже було відомо на час початку ефіру. на Першому каналі в прайм йшла гра "Що? Де? Коли?", На НТВ - кіно, трансляції ніхто не перервав", - констатує Бутусов.

Такий цинізм росТВ журналіст пояснює загальної пропагандою, яка переросла здоровий глузд.

"Адже в Росії все добре, там давно перемогли підлих "зрадофілов", і в ЗМІ працюють тільки відповідальні "державники", які, звичайно, не будуть затьмарювати ефір негативними новинами ввечері в неділю. Торговий центр належить місцевому депутату правлячої партії "Єдина Росія" , але, звичайно, персона власника також жодної цікавості у російських ЗМІ поки не викликала", - додав Бутусов.

Крім того, він вказав на масштаб трагедії, нагадавши, що мережею розлетілися останні листи і повідомлення жертв в соцмережах, але навіть це не змусило російські канали повідомити про трагедію і вони продовжували транслювати розважальний контент.

"Діти дзвонили батькам, а одна з відвідувачок кінотеатру Майя Єрохіна встигла змінити свій статус в "Вконтакте": "Це кінець". Але це, звичайно, російські новини в неділю теж не показали. 5 грудня 2009-го року в російській Пермі під час пожежі в нічному клубі задихнулося і отруїлося продуктами горіння на смерть 156 осіб, і тоді Путін теж погрожував перевірками, карами за порушення правил пожежної безпеки. Але про це в Росії в недільний вечір ніхто не згадує, адже є куди більш важливі новини - війна в Сирії, війна в Україні, адже так страшно жити там, де немає стабільності, де немає доброго вождя..."- пише Бутусов.

Нагадаємо, раніше з'явилися список зниклих і перші фото жертв пожежі в Кемерово.