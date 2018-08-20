Трагедія в Генуї: поліція показала відео обвалу моста

Італійська поліція показала кадри моменту обвалу моста в Генуї.

Трагедія сталася 14 серпня, за останніми даними загинули 43 людини, зокрема і діти. Ще багато людей потрапили до лікарень, куди їх доставляли вертольотами.

На відео видно, що обвал стався несподівано і швидко. У той момент по мосту їхали автомобілі.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення несучих конструкцій, хоча очевидці розповідали про попадання блискавки.

Як писав OBOZREVATEL, у результаті трагедії постраждала також громадянка України. Їй вдалося дивом вижити після падіння з 80-метрової висоти.