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ПолітикаЕкономіка

Трагедія в Генуї: поліція показала відео обвалу моста

3.4тЧитати новину російською

Італійська поліція показала кадри моменту обвалу моста в Генуї.

Трагедія сталася 14 серпня, за останніми даними загинули 43 людини, зокрема і діти. Ще багато людей потрапили до лікарень, куди їх доставляли вертольотами.

На відео видно, що обвал стався несподівано і швидко. У той момент по мосту їхали автомобілі.

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Нагадаємо, за попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення несучих конструкцій, хоча очевидці розповідали про попадання блискавки.

Як писав OBOZREVATEL, у результаті трагедії постраждала також громадянка України. Їй вдалося дивом вижити після падіння з 80-метрової висоти.

Місце
ІталіяГенуя
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Стремительным домкратом.
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Графский Степан
Графский Степан
Кстати, что там с выдуманной хохлухой, которая якобы шлёпнулась с моста? Опять фейк?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Графский Степан, Говорят 10 минут мощно держала мост, чтобы люди могли выбраться из-под него. Сеть естественно взорвало.
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Kosina Valentina
Kosina Valentina
Графский Степан, с хохлухой?с твоей мамашей?так она шлепнулась сегодня с дивана, после бояры
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
у кoгo гипeртония - срочно чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбиваeт дaвлениe до 120/80 зa 1 кyрс http://likar.forumsua.com
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