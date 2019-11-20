Торгували органами: у Казахстані українці потрапили в скандал із "чорними донорами"

У місті Шимкент, Казахстан, затримали головного лікаря клінічної лікарні Абилай Донбая, який підозрюється в незаконній трансплантації органів.

Як повідомляє місцеве МВС, донорами для операцій були громадяни з Узбекистану, Киргизії, України, які за гроші продавали свої нирки.

Правоохоронці зазначають, що банда "чорних трансплантологів" орудувала в Казахстані протягом 2017-2018 років і пересаджувала органи іноземцям. Сам головний лікар за свої незаконні операції отримував велику винагороду.

Проти Донбая відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 264 (участь у транснаціональній злочинній групі) і частиною 3 статті 116 (незаконне вилучення органів людини) КК Казахстану.

Раніше у цій справі був затриманий і поміщений під варту лікар-трансплантолог Гані Куттімуратов, а також громадянка Киргизстану Б. Тайсалова.

Куттимуртов був затриманий в травні 2019 року. МВС тоді заявляло про його причетність до незаконного вилучення людських органів. Проти Куттимуратова порушили кримінальні справи за тими ж статтями, що і проти Донбая.

Пересадка органів 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на хабарі затримали завідувача відділення трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. Шалімова, який зажадав ці гроші за проведення операції.

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