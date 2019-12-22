Торгова війна США і Китаю: країни ухвалили історичне рішення

Сполучені Штати Америки і Китай досягли прориву в торгових переговорах. Незабаром буде укладена перша частина угоди між країнами.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед студентами у Флориді, передає DW. За його словами, Америка зробила жорсткі заходи проти Китаю і в результаті досягла прориву щодо торговельної угоди.

"Китай вже купив сільськогосподарську продукцію США на мільярди доларів. Я вчора говорив по телефону з [головою КНР] Сі Цзіньпіном", – додав Трамп.

США і Китай досягли прориву в торгових переговорах

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Відзначимо, що в рамках угоди Китай повинен істотно збільшити імпорт з США, в тому числі сільськогосподарської продукції. При цьому Вашингтон залишить в силі 25% торгових мит, які торкнуться обсяг експорту китайських товарів на 250 мільярдів доларів, але вдвічі – до 7,5% – знизить діючі мита, які зачіпають товари китайського експорту обсягом 120 міллардів доларів.

Зі свого боку Пекін зобов'язався закуповувати в США більше пшениці і кукурудзи. США і КНР погодилися якнайшвидше завершити рішення питань, що залишилися. Договір охоплює сфери інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства, фінансових послуг та спірних питань валюти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що торгова війна між США і Китаєм може стати катастрофою для всієї світової економіки.

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