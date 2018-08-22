МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Торчок нечесаний": Захарова осоромилася безглуздим кліпом. Відеофакт

1.1тЧитати новину російською

Користувачі мережі бурхливо обговорюють безглузде відео з офіційним представником Міністерства закордонних справ Росії Марією Захаровою. На ньому одіозна чиновниця їде в машині і знімає себе на телефон, підспівуючи танцювальній пісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах Захарова має дещо розпатланий і нетверезий вигляд. Ролик з її участю оприлюднили на сторінці "Мuд Роіссі" у Twitter.

"Відеофакт! Нічна бабуся Марія Захарова їде з нічної зміни", - з сарказмом підписав відео автор поста.

Підписники пабліку оцінили такий гумор і продовжили стьоб над Захаровою в численних коментарях. Зокрема, більшість з них натякали на зловживання нею наркотичними речовинами і жартували з приводу скандалу з величезною партією кокаїну, знайденою в російському посольстві в Аргентині. Зазначимо, що відео стало досить популярним в інтернеті, оскільки його вже подивилися більше 12 тисяч людей.

Новини
"Шкода мужика": в мережі висміяли фото Захарової з голлівудським актором

"Але ж знову брешуть, що кокаїн спалили", "Що за блондинистий торчок нечесаний? Нічна бабуся явно з органами дідуся", "Це обличчя нинішньої Росії! Що ж ти, матінко скрепна і духовна, так зміліла і обидлилась? Хлопці за поребриком, вам за державу не образливо?", "Живе людина, бухає, нікому не заважає, ну хіба що літак з коксом спалила, а так нічо", "Новий сингл "Любе"?", "Та що ж вона така стрьомна-то?", - сміються користувачі.

Марія Захарова

Марія Захарова

Марія Захарова

"Обкурена соска", "Нова партія кокаїну прийшла", "Свіжак з Аргентини під'їхав", "А це точно вона? Маша начебто більш пом'ято виглядає", "Захарова тестує свіжу партію кокаїну", - продовжують іронізувати вони.

Марія Захарова

Марія Захарова

Марія Захарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкритикували фото Захарової зі спортзалу напередодні офіційної зустрічі в Белграді. Зокрема, люди висловили невдоволення не тільки неналежною поведінкою російського дипломата, але і втручанням її країни в справи інших держав.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Графского Степана Хозяин
Графского Степана Хозяин
Тупая овца
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги