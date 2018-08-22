"Торчок нечесаний": Захарова осоромилася безглуздим кліпом. Відеофакт

Користувачі мережі бурхливо обговорюють безглузде відео з офіційним представником Міністерства закордонних справ Росії Марією Захаровою. На ньому одіозна чиновниця їде в машині і знімає себе на телефон, підспівуючи танцювальній пісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах Захарова має дещо розпатланий і нетверезий вигляд. Ролик з її участю оприлюднили на сторінці "Мuд Роіссі" у Twitter.

"Відеофакт! Нічна бабуся Марія Захарова їде з нічної зміни", - з сарказмом підписав відео автор поста.

Підписники пабліку оцінили такий гумор і продовжили стьоб над Захаровою в численних коментарях. Зокрема, більшість з них натякали на зловживання нею наркотичними речовинами і жартували з приводу скандалу з величезною партією кокаїну, знайденою в російському посольстві в Аргентині. Зазначимо, що відео стало досить популярним в інтернеті, оскільки його вже подивилися більше 12 тисяч людей.

"Але ж знову брешуть, що кокаїн спалили", "Що за блондинистий торчок нечесаний? Нічна бабуся явно з органами дідуся", "Це обличчя нинішньої Росії! Що ж ти, матінко скрепна і духовна, так зміліла і обидлилась? Хлопці за поребриком, вам за державу не образливо?", "Живе людина, бухає, нікому не заважає, ну хіба що літак з коксом спалила, а так нічо", "Новий сингл "Любе"?", "Та що ж вона така стрьомна-то?", - сміються користувачі.

"Обкурена соска", "Нова партія кокаїну прийшла", "Свіжак з Аргентини під'їхав", "А це точно вона? Маша начебто більш пом'ято виглядає", "Захарова тестує свіжу партію кокаїну", - продовжують іронізувати вони.

ВІДЕОФАКТІВ! Нічна бабуся Марія Захарова @MID_RF їде з нічної зміни: pic.twitter.com/DQ5x9VhLXR - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) 22 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкритикували фото Захарової зі спортзалу напередодні офіційної зустрічі в Белграді. Зокрема, люди висловили невдоволення не тільки неналежною поведінкою російського дипломата, але і втручанням її країни в справи інших держав.