Топпропагандистка Кремля зганьбилася сюжетом про "мирний" Мінськ: показові кадри
Топпропагандистку Кремля, головну редакторку російського каналу RT Маргариту Симоньян, яка напередодні їздила в Білорусь на інтерв'ю до Лукашенка, викрили у брехні про ситуацію в країні.
Так, під час прямого включення з Мінська, вона заявила про відсутність протестів, тоді як на другому плані силовики затримували мітингувальників. Відео опублікував російський Telegram-канал MDK (щоб подивитися, дскрольте новину до кінця).
"Зліва російська журналістка розповідає, що в Мінську дуже спокійно і немає ніяких протестувальників. Справа жінкам і людям похилого віку заламують руки, кидають на землю, тягнуть в автозак", – підписали ролик у мережі.
У сюжеті Симоньян говорить про те, що за добу перебування в столиці Білорусі вона з колегами не помітила жодних ознак присутності протестів. Мінськ, за її словами, "не справляє враження революційного міста".
"Все спокійно, дуже чисто. Європейське місто, безпечне. Люди ходять, посміхаються", – заявила вона, похвалившись, що її там впізнають і ставляться привітно.
Telegram-канал висміяв істандартну реакцію пропагандистів РФ на випадки, коли їх ловлять на брехні.
"Але це інше, самі розумієте", – пожартували автори.
Зазначимо також, що в мережі поширили показове фото з протестів у Білорусі. На знімку авторства Євгена Єрчака видно, як білоруські силовики оточили мирних протестувальників, зокрема, жінок. У мережі підкреслили, що хоробрість білоруських жінок, які виступають проти поліцейського свавілля Лукашенка, воістину вражає – у їхніх поглядах немає страху.
"Лукашенко позорище", "А ось реально ж. Жінка зліва трохи побоюється, але це нормально в цій ситуації. Прям ось страху – немає зовсім. Респект", "Зате є ненависть", "У їхньому погляді сила", "Наче фото 1941 року в кольорі", "Німці в місті. Так говорили в фільмах про війну", "Дуже потужне фото", "Сподіваюся, скоро побачимо, як ці "найгуманніші" будуть соплі жувати на лаві підсудних", – коментують користувачі Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції на підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової. ОМОНівці в балаклавах хапали людей, намагаючись завести їх в автозаки. Деякі протестувальники пручалися, почалися зіткнення. Громадян жорстко кидали на землю, жінкам заламували руки.