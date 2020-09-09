Топпропагандистка Кремля зганьбилася сюжетом про "мирний" Мінськ: показові кадри

Симоньян заявила, що в Мінську все мирно.

Топпропагандистку Кремля, головну редакторку російського каналу RT Маргариту Симоньян, яка напередодні їздила в Білорусь на інтерв'ю до Лукашенка, викрили у брехні про ситуацію в країні.

Так, під час прямого включення з Мінська, вона заявила про відсутність протестів, тоді як на другому плані силовики затримували мітингувальників. Відео опублікував російський Telegram-канал MDK (щоб подивитися, дскрольте новину до кінця).

"Зліва російська журналістка розповідає, що в Мінську дуже спокійно і немає ніяких протестувальників. Справа жінкам і людям похилого віку заламують руки, кидають на землю, тягнуть в автозак", – підписали ролик у мережі.

У сюжеті Симоньян говорить про те, що за добу перебування в столиці Білорусі вона з колегами не помітила жодних ознак присутності протестів. Мінськ, за її словами, "не справляє враження революційного міста".

"Все спокійно, дуже чисто. Європейське місто, безпечне. Люди ходять, посміхаються", – заявила вона, похвалившись, що її там впізнають і ставляться привітно.

Скриншот. Telegram-канал MDK

Telegram-канал висміяв істандартну реакцію пропагандистів РФ на випадки, коли їх ловлять на брехні.

"Але це інше, самі розумієте", – пожартували автори.

Зазначимо також, що в мережі поширили показове фото з протестів у Білорусі. На знімку авторства Євгена Єрчака видно, як білоруські силовики оточили мирних протестувальників, зокрема, жінок. У мережі підкреслили, що хоробрість білоруських жінок, які виступають проти поліцейського свавілля Лукашенка, воістину вражає – у їхніх поглядах немає страху.

Жінки стоять в оточенні перед силовиками в Білорусі. Twitter NEXTA

"Лукашенко позорище", "А ось реально ж. Жінка зліва трохи побоюється, але це нормально в цій ситуації. Прям ось страху – немає зовсім. Респект", "Зате є ненависть", "У їхньому погляді сила", "Наче фото 1941 року в кольорі", "Німці в місті. Так говорили в фільмах про війну", "Дуже потужне фото", "Сподіваюся, скоро побачимо, як ці "найгуманніші" будуть соплі жувати на лаві підсудних", – коментують користувачі Twitter.

Реакція користувачів мережі на фото. Twitter Vladlen Los

Реакція користувачів мережі. Twitter Vladlen Los

Коментарі користувачів. Twitter Vladlen Los

Коментарі під фото. Twitter Vladlen Los

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції на підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової. ОМОНівці в балаклавах хапали людей, намагаючись завести їх в автозаки. Деякі протестувальники пручалися, почалися зіткнення. Громадян жорстко кидали на землю, жінкам заламували руки.

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