Топчиновники Росії могли наказати отруїти Навального, – держсекретар США Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що спроба отруєння опозиційного політика Олексія Навального могла бути організована "високопоставленими членами російського уряду".

Він підкреслив, що цьому існує "значна ймовірність". Такою думкою американський чиновник поділився в інтерв'ю, текст якого опубліковано на сайті Держдепу.

"Є значна ймовірність того, що це виходило від високопоставлених російських офіційних осіб. Я думаю, що це погано для російського народу і для Росії", – сказав Помпео.

За його словами, США і низка європейських країн вже дали зрозуміти Кремлю, що вони очікують від нього "скоординованих дій", які допоможуть притягнути винних до відповідальності.

"Ми зробимо все можливе, щоб дійти висновку про те, хто ще несе відповідальність", – сказав дипломат.

Водночас він зазначив, що не буде коментувати реакцію взагалі американського уряду щодо ситуації з отруєнням російського політика Навального, поки про це особисто не оголосить президент Дональд Трамп.

"Ми повинні все це розглянути, оцінити і бути впевненими в тому, що робимо свою частину роботи зі зниження ризиків повторення подібного в майбутньому", – підсумував Помпео.

Нагадаємо, що Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську. Пізніше за ініціативою клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих у нього. Військові експерти дійшли висновку, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL: