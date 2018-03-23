Топ-пропагандист Кремля жорстоко пожартував про звільнення Сенцова

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що якщо Росія звільнить свого політичного в'язня, режисера Олега Сенцова, то на його батьківщині в Україні чоловіка посадять до в'язниці, як це сталося з Надією Савченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Недоречний жарт прозвучав у діалозі з українським громадським активістом Вадимом Трюханом в ефірі програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1".

"Ви не боїтеся, що вам повернуть того ж Сенцова? Ви уявляєте, що зараз буде? Вам Наді мало? Вам зараз Сенцова повернуть - потім його у себе посадите", - уїдливо зауважив Соловйов.

У свою чергу, Трюхан відповів йому, що після виходу на свободу Сенцов стане прекрасним режисером і буде робити хороші фільми.

Але Соловйов знову не упустив можливості сказати образу на адресу ув'язненого українця.

"До цього не робив, а зараз почне? З чого раптом?" - з усмішкою сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Соловйов заявив, що український льотчик Владислав Волошин, який недавно наклав на себе руки, беручи участь в АТО, бомбив мирне населення Донбасу.