Топ-5 фото Путіна, на яких його "підставили" з маленьким зростом

Аліна Мельник Світ 05:21, 4.05.2020 Оновлено: 11:33, 4.05.2020

Президент Росії Володимир Путін та його прес-служба не раз були спіймані на корекції і постановних фото, на яких лідер росіян з ростом у 170 сантиметрів здається набагато вищим і стоїть врівень з високими співрозмовниками.

Однак на деяких фотографіях маленький зріст Путіна є очевидним. OBOZREVATEL пропонує побачити топ-5 таких знімків.

Володимир Путін і президент Сербії Олександр Вучич, зріст якого – майже 2 метри
Facebook РаиссяТудей
Володимир Путін і невисокі вихованці Суворовського училища в Санкт-Петербурзі
fontanka.ru
Володимир Путін, який запізнився на зустріч глав держав у Парижі, біля підмостків вітається з президентом США Дональдом Трампом
Le Temps
Володимир Путін і низькорослі жінки в формі радянських регулювальниць Військової автомобільної інспекції у Волгограді
Twitter / Дмитро Смирнов
Володимир Путін та високий школяр у дитячій академії творчості "Сонячне місто" в Нальчику
Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський і студія "Квартал" тролили президента Росії Володимира Путіна.

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