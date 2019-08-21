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Тонкий натяк? Глава Фінляндії запросив Путіна пообідати в "чертозі мертвих"

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо після проведеної зустрічі 21 серпня запросив главу Росії Володимира Путіна в ресторан із назвою Walhalla ("Вальхалла").

Там політики продовжили переговори, повідомляє "РИА Новости". Відомо, що в заклад вони вирушили на яхті Kultaranta VIII.

При цьому наголошується, що ресторан названий не на честь Вальхалли як раю для вікінгів у скандинавській міфології, а в честь однойменного секретного товариства, яке у 18 столітті готувало змову проти шведського короля Густава III.

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yle.fi

Поки президенти вечеряли, ресторан був закритий для відвідувачів і оточений, а також ретельно охоронявся, зокрема, поліцейським вертольотом.

У канцелярії фінського глави повідомили, що політики пригощалися фінською озерною рибою, супом із топінамбура, а також качиною грудкою під соусом із лисичок.

Після основних страв був поданий десерт, який включав свіжі ягоди, зібрані в літній резиденції фінського лідера Култаранта. Путіну та Нііністьо також подали шербет із дикої малини.

Відзначимо, Walhalla побудований у 1952 році, коли Гельсінкі готувався до проведення літніх Олімпійських ігор.

Інтер'єр ресторану Walhalla

Інтер'єр ресторану Walhalla

TripAdvisor

Як писав OBOZREVATEL, на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо глава РФ Володимир Путін заявив, що Росія прийме дзеркальні заходи у відповідь на випробування США крилатої ракети наземного базування.

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Особи
Володимир Путін Саулі Нііністё
Місце
Фінляндія
Теги
Новини Росії політика
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