"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана. Відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала в подарунок від президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана дзеркало. Реакція Меркель на подарунок здивувала мережу.

На кадрах видно, як канцлер, побаивши незвичайний подарунок почала дивитися в нього і робити дивний вираз обличчя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомляє Sozcu, Меркель зараз знаходиться з візитом в Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.

У коментарях під відео, користувачі бурхливо обговорюють реакцію Меркель. Вони відзначають, що канцлер в першу чергу "дівчинка".

"Дівчата залишаються дівчатками завжди", "Тому що Жінка, перш за все", "Натяк типу "на себе подивися"?", "Якщо це дзеркало розіб'ється, то буде війна між Туреччиною і ФРН", "Мило", – пишуть в мережі.

LOL



Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr