"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана. Відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала в подарунок від президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана дзеркало. Реакція Меркель на подарунок здивувала мережу.
На кадрах видно, як канцлер, побаивши незвичайний подарунок почала дивитися в нього і робити дивний вираз обличчя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Як повідомляє Sozcu, Меркель зараз знаходиться з візитом в Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.
Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана
epa.eu
Ердоган подарував Меркель дзеркало
epa.eu
Ердоган подарував Меркель дзеркало
epa.eu
Ердоган подарував Меркель дзеркало
epa.eu
У коментарях під відео, користувачі бурхливо обговорюють реакцію Меркель. Вони відзначають, що канцлер в першу чергу "дівчинка".
"Дівчата залишаються дівчатками завжди", "Тому що Жінка, перш за все", "Натяк типу "на себе подивися"?", "Якщо це дзеркало розіб'ється, то буде війна між Туреччиною і ФРН", "Мило", – пишуть в мережі.
LOL— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2020
Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін на полях конференції по Лівії в Берліні поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш російською мовою.
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