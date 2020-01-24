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24 січня • оновлено в 17:14
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"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана. Відео

2.4т
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала в подарунок від президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана дзеркало. Реакція Меркель на подарунок здивувала мережу.

На кадрах видно, як канцлер, побаивши незвичайний подарунок почала дивитися в нього і робити дивний вираз обличчя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомляє Sozcu, Меркель зараз знаходиться з візитом в Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.

Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана

Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана

epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало

Ердоган подарував Меркель дзеркало

epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало

Ердоган подарував Меркель дзеркало

epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало

Ердоган подарував Меркель дзеркало

epa.eu

У коментарях під відео, користувачі бурхливо обговорюють реакцію Меркель. Вони відзначають, що канцлер в першу чергу "дівчинка".

"Дівчата залишаються дівчатками завжди", "Тому що Жінка, перш за все", "Натяк типу "на себе подивися"?", "Якщо це дзеркало розіб'ється, то буде війна між Туреччиною і ФРН", "Мило", – пишуть в мережі.

"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана
"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана
"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана
"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін на полях конференції по Лівії в Берліні поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш російською мовою.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Ангела Меркель Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Федоров Федор
Федоров Федор
А подарок со смыслом. Прежде чем что-то писдеть, посмотрите в зеркало.
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