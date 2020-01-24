"Тому що дівчинка!" Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана. Відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала в подарунок від президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана дзеркало. Реакція Меркель на подарунок здивувала мережу.

На кадрах видно, як канцлер, побаивши незвичайний подарунок почала дивитися в нього і робити дивний вираз обличчя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомляє Sozcu, Меркель зараз знаходиться з візитом в Туреччині. Вручення подарунків пройшло після церемонії відкриття кампусу турецько-німецького університету.

Меркель здивувала реакцією на подарунок Ердогана epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало epa.eu

Ердоган подарував Меркель дзеркало epa.eu

У коментарях під відео, користувачі бурхливо обговорюють реакцію Меркель. Вони відзначають, що канцлер в першу чергу "дівчинка".

"Дівчата залишаються дівчатками завжди", "Тому що Жінка, перш за все", "Натяк типу "на себе подивися"?", "Якщо це дзеркало розіб'ється, то буде війна між Туреччиною і ФРН", "Мило", – пишуть в мережі.

LOL



Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін на полях конференції по Лівії в Берліні поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш російською мовою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!