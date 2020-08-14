Токіо накрила аномальна спека: за два дні померли 14 людей

Мирослав Семенюк Світ 11:10, 14.08.2020

Через спеку в Токіо за два дні померли 14 людей.

Як повідомляє NHK з посиланням на Токійський інститут медичної експертизи, 11 і 12 серпня в столиці Японії температура повітря досягала +35 градусів.

Люди, які померли від теплового удару, були у віці від 50 до 90 років. 13 з них були знайдені в своїх будинках, при цьому у восьми працювали кондиціонери.

Спека в Японії триває весь серпень. Всього за два тижні в Токіо від неї загинули 26 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, населенню Японії рекомендується менше перебувати на сонці, в обов'язковому порядку носити головні убори, включати кондиціонери і вживати якомога більше води.

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