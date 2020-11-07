Той, хто підстрелив священника у Франції, виявився громадянином Грузії

Мирослав Семенюк Світ 15:45, 7.11.2020 Оновлено: 15:54, 7.11.2020

Чоловік, який відкрив стрілянину і поранив священника Грецької православної церкви у французькому Ліоні, виявився громадянином Грузії Георгієм П.

Як пише газета Le Parisien, операція із затримання була проведена 7 листопада в Ліоні.

Також затримано 35-річну дружину зловмисника, яка народилася в Росії.

Затриманий зізнався, що це він стріляв.

У священника вистрілили, коли він замикав двері храму
leprogres.fr
Місце події в Ліоні
Google Maps
Грецька церква в Ліоні
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад було скоєно 31 жовтня на 52-річного священника Ніколаса Какавалакіса, коли він замикав двері храму.

Зловмисник двічі вистрілив у свою жертву в упор з обріза. Потерпілий був госпіталізований у важкому стані, лікарі борються за його життя.

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