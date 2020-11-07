Той, хто підстрелив священника у Франції, виявився громадянином Грузії

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
3,2 т.

  • Підозрюваний у нападі на священника в Ліоні затриманий

  • Також затримано 35-річну дружину зловмисника, яка народилася в Росії

  • Затриманий зізнався, що це він відкрив стрілянину

Підозрюваний у нападі на священника в Ліоні затриманий

Чоловік, який відкрив стрілянину і поранив священника Грецької православної церкви у французькому Ліоні, виявився громадянином Грузії Георгієм П.

Як пише газета Le Parisien, операція із затримання була проведена 7 листопада в Ліоні.

Також затримано 35-річну дружину зловмисника, яка народилася в Росії.

Затриманий зізнався, що це він стріляв.

У священника вистрілили, коли він замикав двері храму
Місце події в Ліоні
Грецька церква в Ліоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад було скоєно 31 жовтня на 52-річного священника Ніколаса Какавалакіса, коли він замикав двері храму.

Зловмисник двічі вистрілив у свою жертву в упор з обріза. Потерпілий був госпіталізований у важкому стані, лікарі борються за його життя.

ФранціяЛіонСерія терактів у Франціїстрілянина