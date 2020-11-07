Той, хто підстрелив священника у Франції, виявився громадянином Грузії

Чоловік, який відкрив стрілянину і поранив священника Грецької православної церкви у французькому Ліоні, виявився громадянином Грузії Георгієм П.

Як пише газета Le Parisien, операція із затримання була проведена 7 листопада в Ліоні.

Також затримано 35-річну дружину зловмисника, яка народилася в Росії.

Затриманий зізнався, що це він стріляв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад було скоєно 31 жовтня на 52-річного священника Ніколаса Какавалакіса, коли він замикав двері храму.

Зловмисник двічі вистрілив у свою жертву в упор з обріза. Потерпілий був госпіталізований у важкому стані, лікарі борються за його життя.