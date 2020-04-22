Головна Новини
22 квітня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Точність 100%: у Бельгії розробили нові тести на COVID-19

1.5т
Читати матеріал російською

У Бельгії компанія ZenTech заявила, що створила тест на визначення COVID-19, який точний на 100%.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тест на антитіла до коронавірусу робиться за 15 хвилин. Результат буде показаний, навіть якщо людина перехворіла та не знала про зараження, пише Daily Mail.

У компанії повідомили, що почали проводити десятки тисяч сертифікованих державою випробувань в тиждень. Zentech планує розгорнути їх у Бельгії, перш ніж збільшити виробництво до трьох мільйонів в місяць, щоб тести можна було використовувати в інших країнах Європи.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

"Чутливість (тестів – Ред.) становить 100% – це означає, що всі пацієнти, у яких є антитіла до COVID-19, ми бачимо їх за допомогою нашого тесту. Ми не хочемо, щоб ці тести використовувалися будь-ким. Це не тест на вагітність. Це дійсно досить складно виконати та отримати результати", – повідомив голова Zentech Жан-Клод Хаво.

Він підкреслив, що тестові набори призначені тільки для медичних працівників в Бельгії, а потім в інших країнах ЄС і за його межами.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який, займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

  • Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать: в МОЗ озвучили план.

  • Лікар назвала предмет, який може переломити хід пандемії.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги