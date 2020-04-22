Точність 100%: у Бельгії розробили нові тести на COVID-19

У Бельгії компанія ZenTech заявила, що створила тест на визначення COVID-19, який точний на 100%.

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Тест на антитіла до коронавірусу робиться за 15 хвилин. Результат буде показаний, навіть якщо людина перехворіла та не знала про зараження, пише Daily Mail.

У компанії повідомили, що почали проводити десятки тисяч сертифікованих державою випробувань в тиждень. Zentech планує розгорнути їх у Бельгії, перш ніж збільшити виробництво до трьох мільйонів в місяць, щоб тести можна було використовувати в інших країнах Європи.

Тест на COVID-19

"Чутливість (тестів – Ред.) становить 100% – це означає, що всі пацієнти, у яких є антитіла до COVID-19, ми бачимо їх за допомогою нашого тесту. Ми не хочемо, щоб ці тести використовувалися будь-ким. Це не тест на вагітність. Це дійсно досить складно виконати та отримати результати", – повідомив голова Zentech Жан-Клод Хаво.

Він підкреслив, що тестові набори призначені тільки для медичних працівників в Бельгії, а потім в інших країнах ЄС і за його межами.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який, займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.

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