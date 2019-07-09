"Тисячі убитих через мову!" Режисер-фанат Путіна цинічно висловився про війну на Донбасі

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, заявив, що у війні на Донбасі нібито винна мовна політика влади України.

Пропагандист промовчав про збройне вторгнення окупантів на схід і цинічно заявив, що причиною трагедії послужило скасування закону про російську як регіональну мову Донбасу. Нахабну брехню поплічник агресора озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карен Шахназаров Скріншот відео

"З чого почалося все? З чого п'ять років всі тисячі людей вбито? З того, що Рада у 2014 році скасувала закон про регіональну російську мову. Через це розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!" – збрехав Шахназаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шахназаров цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. При цьому він не сказав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

Також він говорив, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різних народи.

Разом з тим, він не виключив, що Росію як державу можуть зруйнувати сили всередині неї.

Шахназаров заявив, що всі біди України нібито відбуваються через її відмову від "спільного російського коріння". Крім того, він видав маразматичний фейк про те, що кавказці, угро-фіни і українці мають спільне походження.

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