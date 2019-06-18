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Тисячі снарядів в бойовій готовності: світ попередили про жахливу ядерну катастрофу

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Всі країни світу, які мають ядерну зброю, продовжили модернізувати свій арсенал.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в якому зазначається, що загальне число ядерних боєголовок скоротилося з 14,5 тисячі до 13,8 тисячі одиниць.

Проте ядерні держави нарощують міць шляхом модернізації. Майже дві тисячі снарядів знаходяться в стані бойової готовності.

У доповіді зазначено, що на початок 2018 року ядерною зброєю володіли дев'ять країн: Росія, США, Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан і Франція.

Ілюстрація

Ілюстрація

BBC

При цьому на Росію і США припадає понад 90% всього озброєння.

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Інші держави мають значно менший арсенал, проте вже розробляють нові системи або заявляють про плани це зробити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запанікували через розміщення ядерного озброєння США в Європі. У Москві впевнені, що це є підготовкою до його застосування.

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