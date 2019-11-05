Тисячі людей залишаться без роботи: гігант ArcelorMittal в Італії розірвав важливу угоду

Металургійна компанія ArcelorMittal у понеділок, 4 листопада, повідомила про розірвання угоди щодо купівлі італійської сталеливарної компанії Ilva.

Як повідомляє La Repubblica, причиною відмови стало зняття юридичного імунітету з керівників меткомбінату і можливе залучення їх до кримінальної відповідальності за забруднення повітря в Таранто.

Свою позицію багатонаціональна компанія виклала в листі, пояснивши причини свого рішення.

Металургійна компанія ArcelorMittal ArcelorMittal

"Угода передбачає, що в разі, якщо новий закон зачіпає план з охорони навколишнього середовища для заводу в Таранто з метою істотного порушення можливості його експлуатації або реалізації його технічного проєкту, компанія має договірне право відмовитися від угоди", – вказали в ArcelorMittal.

"Починаючи з 3 листопада 2019 року, італійський парламент скасував правовий захист, необхідний для здійснення компанією свого екологічного плану без ризику залучення до кримінальної відповідальності, що виправдовує повідомлення про відкликання", – наголосили в компанії.

Таке рішення компанії стане сильним ударом по правлячій коаліції в Італії, яка сподівалася відмовити ArcelorMittal від розірвання угоди і поставить під удар авторитет Італії як надійного партнера в захисті іноземних інвестицій.

У 2018 році ArcelorMittal уклала угоду про купівлю комбінату в Таранто. У регіоні з одним із найвищих рівнів безробіття в країні, це підприємство забезпечувало понад 8000 робочих місць

Правовий захист міг захистити менеджерів ArcelorMittal від судового переслідування через забруднення навколишнього середовища. При цьому, правлячий рух "5 зірок" виступив проти продовження юридичних винятків. У коаліції заявляють, що місцеві жителі могли постраждати від забруднення повітря. Але тепер їм загрожує тотальне безробіття і зростання злочинності.

Повідомлення компанії про відкликання набуде чинності протягом 30 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що законопроєкт 1210, внесений фракцією від партії "Слуга народу", загрожує зупинити більшість меткомбінатів в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!