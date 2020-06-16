Тисячам туристів відмовили у в'їзді до Греції через неправильну дату відкриття кордонів

Кілька тисяч сербів не змогли потрапити до Греції після оголошення про відкриття її кордонів для іноземців. Як виявилося, через наземні пункти пропуску в'їзд дозволений тільки громадянам ЄС або резидентам.

Про це повідомляє "Європейська правда". 15 червня на кордоні з Грецією зібралося безліч сербських туристів, оскільки ще 29 травня влада країни заявляла про відкриття їх кордонів. Тоді було заявлено, що іноземці з третіх країн, зокрема і Сербії, зможуть перетинати кордон, не маючи необхідності надавати тест на COVID-19.

Однак, коли вранці на кордоні Болгарії і Греції утворилася черга на кілька кілометрів, з'ясувалося, що в країну пускають тільки громадян ЄС або резидентів.

Кордон Греції і Болгарії

У МЗС Сербії заявили, що не були поінформовані грецькою стороною про таке рішення. Більше того, за словами генерального секретаря Міністерства Велько Одаловіча, глави МЗС Сербії та Греції спілкувалися 12 червня із приводу відкриття кордонів і подібна інформація тоді не озвучувалася.

"Це їх внутрішня проблема нестачі координації, грецьке МЗС не знало про заходи, які будуть вжиті", – сказав Одаловіч.

Трохи пізніше 15 червня сербське міністерство торгівлі, туризму і телекомунікацій отримало підтвердження з посольства в Афінах, що кордони залишаться закритими як мінімум до 30 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці вже з 1 липня зможуть відправитися відпочивати в Грецію за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах.