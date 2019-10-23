Тиснув і висунув вимогу: спливли подробиці зустрічі Зеленського і Трампа

Лідер США Дональд Трамп вимагав від українського президента Володимира Зеленського публічної підтримки і пов'язував з цим всі свої подальші дії щодо допомоги Україні.

Трамп поставив американську допомогу Україні в залежність від участі Зеленського в компрометації свого конкурента на президентських виборах Джо Байдена, пише у своєму блозі на Еспресо журналіст Віталій Портников.

За його словами, однією з головних помилок американскої адміністрації у розслідуванні проти сина Байдена є призначення тимчасовим повіреним Вільяма Тейлора. Він вважає, що свідчення Тейлора - важливий момент у розслідуванні.

Спливли подробиці зустрічі Трампа і Зеленського

"Як можна було одночасно розробляти план тиску на українське керівництво з питання, яке цікавило особисто Трампа, і призначати тимчасовим повіреним у справах відставного дипломата, ветерана в'єтнамської війни, який не збирається продовжувати кар'єру і вище за все ставить власну ділову і навіть, я б сказав, історичну репутацію, вам не пояснить ніхто. Але, схоже, не тільки сам Трамп, але і його найближчі співробітники просто не мислять подібними категоріями - інакше вони тримали б Вільяма Тейлора подалі від Києва", - зазначив Портников.

Він зауважив, що Трамп вимагав від Зеленського публічної підтримки і спекулював цим питання щодо військової допомоги Україні. А те, що допомога відсутня, виправдовував корумпованістю української держави.

"До речі, виступ Тейлора доводить, що і український президент Володимир Зеленський не був щирим, коли заперечував тиск адміністрації Трампа в зв'язку зі "справою Байдена". Але, звичайно, питань до Зеленського тут набагато менше, ніж до Трампа. Чи український президент може ризикнути хорошими відносинами зі Сполученими Штатами і публічно звинуватити президента США в тиску?", - написав Портников.

Як писав OBOZREVATEL:

у США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що призвело до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хілларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відіб'ється на Україні – читайте у нашому матеріалі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!