"Путіну потрібна влада": міжнародник назвав терміни поглинання Білорусі

Росія створює шалений тиск на Білорусь, аби утворити союз із нею. Цей сценарій розробили для того, аби у президента РФ Володимира Путіна була можливість залишитися надалі при владі.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт із міжнародних питань Микола Бєлєсков. Він зазначив, що темпи впливу на Мінськ пришвидшились із кінця минулого року, аби процес об`єднання завершився до 2024 року, коли закінчиться президентський термін Путіна.

"Аби Путіну й надалі керувати РФ, буде застосований варіант створення де-факто союзної держави, тобто, об`єднання Білорусі з Москвою. Такий висновок можна зробити, дивлячись на агресивні заяви, які робить нинішній російський посол у Білорусі Михайло Бабич. Цей процес злиття має завершитися до 2024 року. Тиск на Білорусь дуже шалений, він пришвидшується десь із кінця минулого року", – сказав він.

Ситуація розвиватиметься у бік того, що Мінську так чи інакше доведеться приймати відповідні рішення, впевнений експерт. Він зазначив, що причиною цього є те, що Росія має більше можливостей.

Володимир Путін, президент РФ

"Це все веде до того, що Мінськ змушений буде приймати відповідне рішення, тому що у Росії є більше карт, а Білорусь при цьому дуже обмежена у просторі. Вона у набагато гіршій ситуації ніж, наприклад, та, яка була в Україні п`ять років тому. Але ми на відміну від Білорусі маємо підтримку Заходу та МВФ", – переконаний міжнародник.

Сценарій, який зараз розгортається у Казахстані, не буде застосовуватися Путіним, впевнений Бєлєсков. Експерт пояснив, що тоді Кремлю доведеться обирати наступника із впливових фракцій і є ризики, що не всі їхні представники будуть цим задоволені.

"Москва активно схиляє Білорусь до цього сценарію, оскільки на противагу цьому, сценарій, який розгортається зараз у Казахстані, є доволі небезпечним. Так чи інакше, якщо навіть відійти від справ і не бути президентом, а займати якусь іншу посаду, все рівно прийдеться обирати наступника з тих фракцій, які мають вплив на ситуацію. Тут є ризики, що далеко не всі представники цих політичних груп будуть задоволені", – уточнив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Росії вже розглядають варіанти, які допоможуть нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну якомога довше залишатися при владі. Відповідно до одного зі сценаріїв, Кремль може поглинути Білорусь, а нову державу очолить Путін. Також у Кремлі обговорювали сценарій, ідентичний до того, який відбувається зараз у Казахстані. Крім того, у Москві вважають, що Путін може передати ключові президентські повноваження Раді безпеки або консультативному органу під назвою Державна рада, які він зараз очолює.

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