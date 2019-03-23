|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Путіну потрібна влада": міжнародник назвав терміни поглинання Білорусі

1.7тЧитати матеріал російською

Росія створює шалений тиск на Білорусь, аби утворити союз із нею. Цей сценарій розробили для того, аби у президента РФ Володимира Путіна була можливість залишитися надалі при владі.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт із міжнародних питань Микола Бєлєсков. Він зазначив, що темпи впливу на Мінськ пришвидшились із кінця минулого року, аби процес об`єднання завершився до 2024 року, коли закінчиться президентський термін Путіна.

"Аби Путіну й надалі керувати РФ, буде застосований варіант створення де-факто союзної держави, тобто, об`єднання Білорусі з Москвою. Такий висновок можна зробити, дивлячись на агресивні заяви, які робить нинішній російський посол у Білорусі Михайло Бабич. Цей процес злиття має завершитися до 2024 року. Тиск на Білорусь дуже шалений, він пришвидшується десь із кінця минулого року", – сказав він.

Новини
"Путін потрапив у пастку!" Портников розповів про хитрий план США щодо Криму

Ситуація розвиватиметься у бік того, що Мінську так чи інакше доведеться приймати відповідні рішення, впевнений експерт. Він зазначив, що причиною цього є те, що Росія має більше можливостей.

Володимир Путін, президент РФ

Володимир Путін, президент РФ

"Це все веде до того, що Мінськ змушений буде приймати відповідне рішення, тому що у Росії є більше карт, а Білорусь при цьому дуже обмежена у просторі. Вона у набагато гіршій ситуації ніж, наприклад, та, яка була в Україні п`ять років тому. Але ми на відміну від Білорусі маємо підтримку Заходу та МВФ", – переконаний міжнародник.

Сценарій, який зараз розгортається у Казахстані, не буде застосовуватися Путіним, впевнений Бєлєсков. Експерт пояснив, що тоді Кремлю доведеться обирати наступника із впливових фракцій і є ризики, що не всі їхні представники будуть цим задоволені.

"Москва активно схиляє Білорусь до цього сценарію, оскільки на противагу цьому, сценарій, який розгортається зараз у Казахстані, є доволі небезпечним. Так чи інакше, якщо навіть відійти від справ і не бути президентом, а займати якусь іншу посаду, все рівно прийдеться обирати наступника з тих фракцій, які мають вплив на ситуацію. Тут є ризики, що далеко не всі представники цих політичних груп будуть задоволені", – уточнив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Росії вже розглядають варіанти, які допоможуть нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну якомога довше залишатися при владі. Відповідно до одного зі сценаріїв, Кремль може поглинути Білорусь, а нову державу очолить Путін. Також у Кремлі обговорювали сценарій, ідентичний до того, який відбувається зараз у Казахстані. Крім того, у Москві вважають, що Путін може передати ключові президентські повноваження Раді безпеки або консультативному органу під назвою Державна рада, які він зараз очолює.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Микола БелесковВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяБілорусьвибори президента Росії Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
2
Смішно
43
Цікаво
56
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
у них же догоаор с Белорусией о союзном госсударстве ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Приятно наблюдать за истерикой бандер)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
Кацапы , зачем вы выдумываете всякую чушь , провозгласите своего х-ла монархом и пойте , боже царя храни, вам не привыкать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Ящик Геннадий, хозяину своему задавай вопросы раб)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки