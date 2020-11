Time зобразив на обкладинці реалії США після виборів президента

Американський журнал Time поділився обкладинкою свого наступного номера під назвою "Американська реальність", проілюструвавши його обірваним прапором США в формі маски.

Водночас у мережі поширюють підроблені зображення, нібито видання пропонує чинному главі країни Дональду Трампу піти з влади. Справжній і фейковий знімки опубліковано в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Навіть якщо переможе Джо Байден, він буде правити в Америці Дональда Трампа", – таким текстом анонсувала свіжий номер Time редакція журналу в Twitter.

Також видання підготувало ролик у прискореному режимі з усіма обкладинками журналу, якими він ілюстрував вибори в США.

"Поки Америка чекає переможця президентських перегонів 2020 року, дивіться репортаж про вибори протягом усієї історії", – йдеться у підписі до відео.

Водночас у мережі з'явилося фейкове зображення обкладинки нібито свіжого номера Time, який говорить Трампу, мовляв, йому "Час... піти" з влади. Підкреслюється, що підрахунки голосів йдуть третій день і це вже другий такий результат в історії виборів – довше рахували тільки пару Буш – Гор 20 років тому.

"Головною статтею журналу є матеріал журналістки Моллі Болл, в якій вона розповіла, як діагноз COVID-19 американського президента змушує його зіткнутися з особистою і політичною вразливістю", – пише Telegram-канал "Катарсис".

Зазначимо, що представлена обкладинка Time з Дональдом Трампом не є автентичною. Цей фейк американські ЗМІ розвінчали ще в червні 2020-го, після того, як зображенням поділилися декілька користувачів Facebook і Twitter.

Так, вірусне зображення відрізняється від офіційної макетом. Зокрема тим, що на ній немає таких ключових елементів, як дата і назва сайту журналу – time.com. Крім цього, в онлайн-архівах Time журналісти також не змогли знайти жодного видання з обкладинкою, такою ж, як на вірусному зображенні. Представники видання підтвердили, що поширюване фото не є справжнім.

