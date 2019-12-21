Стали першими в історії: Time назвав 28 жінок року. Фото переможниць

Американський журнал Time назвав 28 жінок, які досягли найбільш значущих успіхів у своїх сферах в 2019 році.

Список з'явився на сайті тижневика (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відкрили перелік жінки-представниці корінного народу Америки, які вперше за 200 років стали членами Конгресу США. Це Деб Хааланд і Шаріс Девідс. Також видання оцінило успіх перших мусульманок в американському парламенті Ільхан Омар і Рашиди Тлаіб.

Деб Хааланд і Шаріс Девідс

Ільхан Омар і Рашида Тлаіб

Далі список виглядає так:

Гіта Гопінат – перша жінка, яка отримала посаду головної економістки МВФ.

Гіта Гопінат

Ненсі Пелосі – перша жінка, обрана спікеркою Палати представників Конгресу США. Вона ініціювала старт процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Ненсі Пелосі

Зузанна Чапутова – перша жінка, що стала президенткою Словаччини.

Урсула фон дер Ляйен – перша керівниця Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляйен

Софі Вільмес – перша жінка, що стала прем'єр-міністеркою Бельгії.

Софі Вільмес

Сандра О – перша жінка азіатського походження, яка отримала дві нагороди кінопремії "Золотий глобус".

Сандра О

Мексиканська актриса Яліца Апарісіо – перша представниця корінних народів Америки, номінована на "Оскар" за кращу жіночу роль.

Яліца Апарісіо

Алі Строкер – перша жінка в інвалідному візку, яка удостоїлася нагороди Tony.

Алі Строкер

Рут Картер – перша жінка-афроамериканка, яка отримала "Оскар" в номінації Кращий художник з костюмів.

Рут Картер

Американська реп-виконавиця Cardi B. Вона стала першою жінкою, яка отримала нагороду за кращий реп-альбом премії "Греммі".

Cardi B

Ріанна – співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, яка очолила бренд, що увійшов до складу міжнародного модного холдингу LVMH. Крім того, співачка стала першою жінкою-афроамериканкою, чий альбом протримався в чарті Billboard 200 протягом 200 тижнів.

Ріанна

Мікейла Шиффрін – перша жінка-лижниця, яка виграла всі 17 етапів Чемпіонату світу з гірськолижного спуску.

Мікейла Шиффрін

Арьєса Сусанта Раха – перша жінка, що займається спортивним скелелазінням, що піднялася на 15 метрів менше ніж за 7 секунд.

Арьєса Сусанта Раха

Лі На – перша жінка азіатського походження, включена до Міжнародної зали тенісної слави.

Лі На

Сімона Байлс – перша гімнастка, яка виграла 25 медалей чемпіонату світу.

Сімона Байлс

Астронавтки NASA Крістіна Кокс і Джессіка Меїр – жінки, що вперше в історії космонавтики здійснили одночасний вихід у відкритий космос.

Крістіна Кокс і Джессіка Меїр

Бригіта Косгей – перша жінка, що стала світовою рекордсменкою марафону серед жінок, що бігають в змішаній естафеті, з часом 2:14.

Бригіта Косгей

Карен Уленбек – перша жінка, яка отримала Абелівську премію з математики.

Карен Уленбек

Письменниця Бернардина Еварісто – перша темношкіра жінка, удостоєна Букерівської премії.

Бернардина Еваріст

Тенгку Маймун Туан Мат – перша жінка, що стала Верховною суддею Малайзії.

Джанет Мок – перша жінка–трансгендер, яка підписала контракт з великою компанією, такою як Netflix.

Джанет Мок

Лора Ігер – перша жінка, яка очолила армійську піхотну дивізію армії США.

Лора Игер

Вонгечі Муту - перша художниця, чиї роботи демонструвалися на фасаді Музею мистецтв Метрополітен.

Вонгечі Муту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Time назвав 16-річну шведську екоактівістку Грету Тунберг "Людиною року".

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