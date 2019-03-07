Тім Еппл та Ілон Тесла: Трамп публічно зганьбився і потрапив на відео

Президент США Дональд Трамп обмовився і назвав главу компанії Apple Тіма Кука Тімом Епплом.

Казус трапився під час засідання консультативної ради з питань кадрової політики. Усі присутні обговорювали значення впровадження технологій в освіту.

"Ми дуже цінуємо це (внесок Apple), Тіме Еппле", – обмовився Трамп, спілкуючись із Куком.

Додамо, що лідер США потім не виправив свою помилку, і Кук ніяк не відреагував на такі слова.

"Трамп на зустрічі з главою Apple Тімом Куком назвав його Тімом Епплои. Ну, а чому б і ні, якщо так простіше? Ілон Тесла, Стів Макінтош, Білл Майкрософт, Марк Фейсбук, Джефф Амазон", – посміялися з Трампа в мережі.

Зазначимо, що це не перша така обмовка президента США. У травні 2018 року Трамп назвав виконавчого директора Lockheed Martin Маріллін Хьюсон Маріллін Локхід.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп оскандалився проросійською заявою.

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