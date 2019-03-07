|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Тім Еппл та Ілон Тесла: Трамп публічно зганьбився і потрапив на відео

4.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп обмовився і назвав главу компанії Apple Тіма Кука Тімом Епплом.

Казус трапився під час засідання консультативної ради з питань кадрової політики. Усі присутні обговорювали значення впровадження технологій в освіту.

"Ми дуже цінуємо це (внесок Apple), Тіме Еппле", – обмовився Трамп, спілкуючись із Куком.

Новини
Трамп у допомогу: в НАТО розповіли про допомогу США Україні у Чорному морі

Додамо, що лідер США потім не виправив свою помилку, і Кук ніяк не відреагував на такі слова.

"Трамп на зустрічі з главою Apple Тімом Куком назвав його Тімом Епплои. Ну, а чому б і ні, якщо так простіше? Ілон Тесла, Стів Макінтош, Білл Майкрософт, Марк Фейсбук, Джефф Амазон", – посміялися з Трампа в мережі.

Зазначимо, що це не перша така обмовка президента США. У травні 2018 року Трамп назвав виконавчого директора Lockheed Martin Маріллін Хьюсон Маріллін Локхід.

Тім Еппл та Ілон Тесла: Трамп публічно зганьбився і потрапив на відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп оскандалився проросійською заявою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Apple
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
13
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Порошенко каждый день позорится называя Крым украинским)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Захаров Дмитрий, или украинской агрессией на домбассе или срывая шапки.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги