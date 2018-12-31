Тіло в п'яти валізах: у справі Хашоггі з'явився важливий відеодоказ

Турецькі ЗМІ показали відео, де, передбачувано, знято момент транспортування тіла убитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Так, камери вуличного спостереження зафіксували трьох чоловіків із п'ятьма валізами і двома великими сумками біля резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі. Ймовірно, що вони переносили розчленований труп журналіста, передає Postimees.

Це відбувалося за дві години після передбачуваного часу вбивства Хашоггі. Резиденція розташована недалеко від консульства, у якому він зник.

Відзначимо, всі останки Хашоггі досі не виявлено.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду та наслідного принца Мохаммеда.

Він зник 2 жовтня в Туреччині після того, як увійшов у будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.

Джамаль Хашоггі "Радіо Свобода"

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