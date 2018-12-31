Тіло в п'яти валізах: у справі Хашоггі з'явився важливий відеодоказ

Турецькі ЗМІ показали відео, де, передбачувано, знято момент транспортування тіла убитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
Так, камери вуличного спостереження зафіксували трьох чоловіків із п'ятьма валізами і двома великими сумками біля резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі. Ймовірно, що вони переносили розчленований труп журналіста, передає Postimees.
Це відбувалося за дві години після передбачуваного часу вбивства Хашоггі. Резиденція розташована недалеко від консульства, у якому він зник.
Відзначимо, всі останки Хашоггі досі не виявлено.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі — колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду та наслідного принца Мохаммеда.
Він зник 2 жовтня в Туреччині після того, як увійшов у будівлю саудівського консульства в Стамбулі. Пізніше з'ясувалося, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва.
Джамаль Хашоггі
"Радіо Свобода"
Як писав OBOZREVATEL :
Туреччина отримала запис вбивства з Apple Watch журналіста. Правоохоронці знайшли фрагменти його тіла в колодязі на території консульства.
У результаті влада Саудівської Аравії визнали злочин. 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким наслідком, щоб винні були покарані.
Тим часом у ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію неугодного опозиціонера.