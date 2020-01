Тіло Сулеймані привезли до Ірану: прощаються мільйони. Фото і відео з місця

Тіло генерала Касема Сулеймані, якого ліквідували війська США, в неділю, 5 січня, доправили в Іран, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.

Підтверджувальні кадри з'явилися на місцевому телебаченні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Тіло привезли в Ахваз, де протестувальники вийшли з портретами убитого генерала і пообіцяли помститися американцям.

Тіло Сулеймані доправили в Іран Twitter Микити Синебрюхова

Далі прощатися з генералом будуть у Мешхеді та столиці країни Тегерані, а поховають його 7 січня у Кермані, звідки він родом.

Напередодні 4 січня в Іраку відбулося прощання з Сулеймані. У Багдаді тисячі осіб пройшли похоронною процесією за труною генерала, скандуючи "Смерть Америці!"

And here is Iran's Khuzestan province,

Farewell ceremony for Martyred General Soleimani and his companions https://t.co/S1yfmPnpIy – Saeede Khazaee 🇮🇷 (@saeede_khazaee) January 5, 2020

People in #Iran 's southern Khuzestan province attend mourning ceremonies to commemorate martyrdom of Commander of #IRGC Quds Force Major General Qassem #Soleimani pic.twitter.com/NJLqX2Ds20 – Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 5, 2020

#Iran

He is home 😭

Iranians in #Ahwaz are welcoming him



Our hearts are broken but not our will #Soleimani pic.twitter.com/rY0MhwcvwP – Soureh (@ 3sdiestanding) January 5, 2020

🔴🇮🇷 #IRAN : The body of Hajj #QasemSoleimani has arrived in Iranian city of #Ahvaz for "farewell" ceremony.



People of Ahvaz, a city in the southwest of #Iran, are going to attend the funeral ceremony of Qasem Soleimani in Molavi square of the city . # قاسم_سیلمانی pic.twitter.com/eq6cF7eXaa – Haidar Akarar (@HaidarAkarar) January 5, 2020

Crowd right now in Ahvaz, where #Soleimani 's casket has just arrived. Local time: 7:30 AM pic.twitter.com/F2We9iXkZ1 – Sina Toossi (@SinaToossi) January 5, 2020

The casket of Soleimani and other Iranians killed in the US strike being carried in the Ahvaz airport : pic.twitter.com/bTwfVTC4Pl – Sina Toossi (@SinaToossi) January 5, 2020

Soleimani 's body has just arrived in Ahvaz in southwestern #Iran. Over the next few days his casket will reportedly go to Mashad, Tehran and then finally to his hometown of Kerman for burial. pic.twitter.com/yKwzQYAN92 – Sina Toossi (@SinaToossi) January 5, 2020

