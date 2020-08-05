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Тіло британки після поцілунку покрилося червоними невиліковними плямами. Фото

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
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Тіло британки після поцілунку покрилося червоними невиліковними плямами. Фото

Тіло британки після поцілунку покрилося червоними невиліковними плямами. Фото : Twitter / ScottishSun

34-річна Еймі Годден з Великобританії захворіла на псоріаз у 14 років, але він ніколи не завдавав їй великих проблем. Однак після одного поцілунку дівчина покрилася невиліковними плямами по всьому тілу.

Як пише Daily Star, в 14 років на тілі Еймі з'явилося всього кілька плям, які вона легко ховала під одягом. І вони її не особливо турбували до 2018 року – тоді все її тіло вкрилося червоними плямами, що зудять.

"Неймовірно, але вони були викликані новорічним поцілунком з деким, у кого був тонзиліт, про що я, звичайно, не знала. Мало того, що я підхопила вірус, так незабаром у мене на лобі, щоках і грудях почали з'являтися червоні плями. Незабаром роздратування покривало вже всі мої руки, стегна і спину", – розповіла Годден.

Лікар діагностував їй псоріаз, який був викликаний саме тонзилітом. Але як виявилося, жодних стовідсотково дієвих ліків, які позбавили б британку від напасті, просто не існує.

Тіло британки після поцілунку покрилося червоними невиліковними плямами. Фото

Тіло британки після поцілунку покрилося червоними невиліковними плямами. Фото Фото: Twitter / dailystar

"Я повернулася додому і виходити назад вже не хотіла. Жодних зустрічей з друзями і дзеркал. Особисто я не могла розповісти про те, що трапилося друзям і родині, тому вирішила зробити про це пост в "Інстаграмі", – сказала Еймі.

І хоча дівчина прийняла свій стан, краще він не став. За словами Еймі, шкіра все ще постійно свербить і болить. Настільки, що навіть звичайний одяг викликає неприємні відчуття. Але дівчина вже знайшла свої методи боротьби з напастю.

"Сонячне світло, здорова збалансована дієта і відмова від алкоголю – все це допомагає мені впоратися. Але спалахи відбуваються іноді самі по собі", – зазначила Годден.

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Великобританія
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