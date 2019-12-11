"Тільняшка вбила косоворотку": Казарін наочно довів фейковість "русского міра"

Доказом того, що більша частина історії Росії штучна, є непопулярність російського національного одягу на території країни-агресора.

Адже, по-перше, він би одразу викликав питання про ідентичність у народів, насильно включених до складу імперії, а, по-друге, – перекреслив значимість військової пропаганди, яка й підтримує життєздатність тієї самої імперії. Такий висновок у статті для "Крим. Реалії" зробив український журналіст Павло Казарін.

"Ви ніколи не думали про те, чому в Росії не носять національний одяг? Під час народних гулянь на вулицях легко знайти тільняшку, але тільки не косоворотку. Це рельєфно виглядає на тлі України, де вишиванка давно зробила крок за межі "фольклорного гетто". Елементи орнаменту вплітають в футболки та сукні, вишиванку можна купити в магазинах одягу і вона впевнено прописалася в побутовому гардеробі. Її історія – пряма протилежність тій долі, яка спіткала російську національну сорочку", – акцентує увагу він.

Адже в Росії косоворотка маргінальна, її не одягають на державні заходи і народні свята. У країні-агресорі, підкреслює журналіст, вона – маркер "міських божевільних", орієнтованих на "посконне" і "домоткане".

"І в цьому немає нічого дивного. Тому що ключове слово тут – "національна". Тому що Росія так і не сформувалася як національна держава. Імперія тут з'явилася значно раніше – починаючи з пізнього Московського царства, державний апарат завжди виходив з категорії "надідеї" . Спочатку панувала ідея катехону: держави як перешкоди на шляху другого пришестя. Відповідно, держапарат мав об'єднувати православних і займатися місіонерством", – пояснив Казарін.

Потім, нагадав він, Московське царство розрослося до Російської імперії, яка була православною ідіократичною державою. У тих умовах базис став трохи більш раціональним, але імперської суті не втратив. Пізніше йому на зміну прийшла імперія радянська – яка сповідувала ідею поширення соціалізму по всьому світу. Не змінили нічого і 90-ті роки.

"Так, імперія стиснулася в розмірах, але імперією від цього бути не перестала. Щойно це дозволили ціни на нафту – ідеї реваншу знову зазвучали у всій їх первозданній чистоті. Спершу патріарх Кирил оголосив про концепцію "русского міра", а потім світська влада доповнили її проєктом Євразійського союзу. Особливість будь-якої імперії в тому, що вона спочатку суперечить ідеї національної держави", – пише журналіст.

За словами Казаріна, імперія по суті своїй змушена шукати спільні сенси для найбільш різних конфесійних і етнічних груп. Вона заперечує національне – і змушена шукати відповідь на питання, чому дагестанець і бурят повинні жити в одній державній системі і що їх об'єднує настільки, щоб вони з цим були готові погоджуватися.

"Всі розмови про "духовні скріпи" саме звідти – зі спроби одружити коня і трепетну лань. З наміру зібрати на одній чаші терезів достатньо аргументів, щоб доцентровість перемогла відцентровість. Імперія змушена створювати наднаціональний контур, який би переконував колонії – чому їм потрібно жити під одним спільним дахом. Власне, звідси – всі пошуки нової імперської ідеї, всі розмови про "суверенну демократію", "євразійську наддержаву" та інші геополітичні конструкції. Але імперія народжує не тільки новомову. Вона народжує ще й естетику", – переконаний Казарін.

Пояснюючи свою думку, він провів яскраву паралель, зазначивши, що косоворотка програла тільняшці абсолютно не випадково. Адже в основі будь-якої імперії лежить армія, яка дозволяє імперіям здійснювати поглинання чужого і оборону свого.

Російська косоворотка "Крим. Реалії"

"Імперія приречена на культ мілітарного і військового – в силу самої своєї природи. А тому армійські атрибути переходять в категорію "громадянського повсякденного": та ж тільняшка на російських вулицях під час масових свят сприймається як щось, що відповідає моменту. В цій логіці косоворотка виступає як відсилання до "доімперського" і "позаімперського". Вона виступає в ролі містка до національної Росії. Якої ніколи не існувало і з самою можливістю появи якої сперечаються останні три століття російської історії. Косоворотка залишилася маргінальною, тому що вона відсилає до Росії із зовсім іншими межами. А весь культурний багаж, створений в країні, має імперський базис і не може служити для національної російської сорочки опорою і фундаментом", – переконаний Казарін.

Журналіст також висловив упевненість в тому, що російські націоналісти – це оксюморон, адже націоналісти в Росії можуть бути лише імперськими і їм властиві тільки заклики до обнуління чужих ідентичностей.

"До переварювання інородців. До розчинення народів і мов – в ім'я торжества імперської ідеї. Весь їхній рецепт "національного" приречений зводитися до формули "оголосимо всіх росіянами, а хто не погодиться – покараємо". Сучасна Росія – це країна, у якій немає свого національного проєкту. В якій він не артикульований, не обдуманий і не існує. Єдина формула існування цієї території зведена до імперської логіки – з її традицією поглинання і розчинення. Саме тому тільняшка вбила косоворотку. А тепер намагається зробити те ж саме ще і з вишиванкою", – резюмував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін попередив всіх прихильників негайного примирення України з Росією про те, що їм не варто забувати про окупований Донецьк. Адже його доля спіткає всю країну, якщо вона погодиться на умови Кремля.

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