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3 жовтня • оновлено в 15:53
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"Тільки Україна": Євросоюз "відшив" путінські паспорти на Донбасі

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Євросоюз направив європейським країнам список критеріїв для визначення виданих на Донбасі закордонних паспортів Росії.

Такий перелік отримали країни ЄС, які входять і не входять до Шенгенської зони. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Єврокомісія і зовнішньополітична служба ЄС цього тижня направили державам-членам ЄС і країнам, що не входять до Шенгенської зони ЄС, інструкцію про те, як опрацьовувати візові заяви, подані жителями непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей України", – йдеться в повідомленні відомства.

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Уточнюється, що правила були підготовлені у зв'язку з проханнями країн ЄС надати рекомендації щодо ідентифікації і невизнання паспортів жителів "Л/ДНР", виданих відповідно до указу президента Росії Володимира Путіна.

За даними Єврокомісії, жителі "республік" для отримання шенгенської візи повинні подати заяви до консульств країн ЄС в Україні, "незалежно від проїзного документа, який у них є".

Російський паспорт

Російський паспорт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

  • Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

  • Водночас для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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Теги
паспорт російські паспорти видача паспортів в Донецьку Європейський Союз
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Червоний Данило
Червоний Данило
испокон веков, красный паспорт с двухголовой курицей мутантом, был сродни туа-летной бумаги. Во всем цивилизованном мире, от США до Китая, всех с таким паспортом принимали как за клоунов, алк-ашей, ни-щебродов и просто дег-енератов. Буквально недавно, снова нищенствующий россияне, пытались из Турции упереть из отдел, целый чемодан еды! И это уже тысячный случай только за последние пару лет! Поэтому что красный фек-альный картон, называемый на россии паспортом, что триколорные труселя, называемые на россии флагом, у общественности вызывает смех да и только!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Cвiдомо MAHДАйнутая мpaзота....на Донбассе загранпаспорта России НЕ ВЫДАЮТСЯ!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кто чего там отшил? Или хотите сказать, что гражданин Украины получивший гражданство России не сможет посещать Евросоюз?
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