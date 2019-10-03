"Тільки Україна": Євросоюз "відшив" путінські паспорти на Донбасі

Євросоюз направив європейським країнам список критеріїв для визначення виданих на Донбасі закордонних паспортів Росії.

Такий перелік отримали країни ЄС, які входять і не входять до Шенгенської зони. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Єврокомісія і зовнішньополітична служба ЄС цього тижня направили державам-членам ЄС і країнам, що не входять до Шенгенської зони ЄС, інструкцію про те, як опрацьовувати візові заяви, подані жителями непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей України", – йдеться в повідомленні відомства.

Уточнюється, що правила були підготовлені у зв'язку з проханнями країн ЄС надати рекомендації щодо ідентифікації і невизнання паспортів жителів "Л/ДНР", виданих відповідно до указу президента Росії Володимира Путіна.

За даними Єврокомісії, жителі "республік" для отримання шенгенської візи повинні подати заяви до консульств країн ЄС в Україні, "незалежно від проїзного документа, який у них є".

Російський паспорт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів. У той же час він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

Також на захопленій частині Донбасу окупаційна влада змушує так званих військових отримувати паспорти РФ.

Водночас для того, щоб забезпечити "Л/ДНР" російськими паспортами, знадобиться не менше 27 років через низьку швидкість їхньої видачі.

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