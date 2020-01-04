Тільки спадкоємці: Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото

Британська королівська родина опублікувала в соцмережах сімейний портрет, на якому зображена королева Єлизавета II та її спадкоємці, і привітала людей з початком нового десятиліття.

Фото з'явилось на офіційних сторінках родини у Instagram та Facebook. Портрет був зроблений Ранальдом Маккечні у Тронній залі Букінгемського палацу.

"Щасливого Нового року! Новий портрет королеви, принца Уельського, герцога Кембриджського та принца Джорджа був опублікований, щоб відзначити початок нового десятиліття. Бажаємо усім щасливого та здорового 2020 року!" – йдеться у дописі.

Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото Facebook/The Royal Family

У Instagram фото назбирало понад мільйон лайків, а у Facebook – ще 200 тисяч.

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