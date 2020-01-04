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4 січня • оновлено в 18:41
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Тільки спадкоємці: Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото

2.1т
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Британська королівська родина опублікувала в соцмережах сімейний портрет, на якому зображена королева Єлизавета II та її спадкоємці, і привітала людей з початком нового десятиліття.

Фото з'явилось на офіційних сторінках родини у Instagram та Facebook. Портрет був зроблений Ранальдом Маккечні у Тронній залі Букінгемського палацу.

"Щасливого Нового року! Новий портрет королеви, принца Уельського, герцога Кембриджського та принца Джорджа був опублікований, щоб відзначити початок нового десятиліття. Бажаємо усім щасливого та здорового 2020 року!" – йдеться у дописі.

Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото

Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото

Facebook/The Royal Family

У Instagram фото назбирало понад мільйон лайків, а у Facebook – ще 200 тисяч.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, королівська родина Великобританії на чолі з Єлизаветою II показала, як відзначає Різдво.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Тег
Новий Рік-2020
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Диану завалили и живут счастливо...та ещё семейка.
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