Тільки Союзна держава: Росія відхрестилася від Білорусі

Москва не пропонувала Білорусі увійти до складу Російської Федерації.

Про це заявив посол РФ у Мінську Михайло Бабич в інтерв'ю РИА Новости, відповідаючи на запитання про приєднання держави.

"Цього не просто ніхто нікому не пропонував, а навпаки, президент РФ неодноразово і публічно, і в особистих розмовах із президентом Білорусі, довів свою позицію: Росія виступає виключно за двосторонній взаємовигідний розвиток Союзної держави, якщо цього хочуть наші білоруські друзі", — сказав він.

soyuz.by

Посол додав, що якщо у Білорусі розвитку Союзної держави не хочуть, то можна "розвивати будь-який інший інтеграційний формат відносин".

Раніше OBOZREVATEL з'ясовував ситуацію з можливою анексією Білорусі Росією:

Все почалося з нахабної публічної заяви прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про фактичне приєднання Білорусі.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський підхопив "лінію партії", заявивши, що Білорусь зобов'язана приєднатися до Росії, якщо хоче отримувати дешеву нафту.

Білоруські експерти впевнені: Лукашенко піде на приєднання тільки якщо сам очолить новостворену державу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своєму уряду опрацювати можливі альтернативи російським поставкам нафти, щоб знизити залежність держави від РФ.

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