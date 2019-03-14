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Тільки Союзна держава: Росія відхрестилася від Білорусі

1.9тЧитати матеріал російською

Москва не пропонувала Білорусі увійти до складу Російської Федерації.

Про це заявив посол РФ у Мінську Михайло Бабич в інтерв'ю РИА Новости, відповідаючи на запитання про приєднання держави.

"Цього не просто ніхто нікому не пропонував, а навпаки, президент РФ неодноразово і публічно, і в особистих розмовах із президентом Білорусі, довів свою позицію: Росія виступає виключно за двосторонній взаємовигідний розвиток Союзної держави, якщо цього хочуть наші білоруські друзі", — сказав він.

Тільки Союзна держава: Росія відхрестилася від Білорусі

soyuz.by

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Посол додав, що якщо у Білорусі розвитку Союзної держави не хочуть, то можна "розвивати будь-який інший інтеграційний формат відносин".

Раніше OBOZREVATEL з'ясовував ситуацію з можливою анексією Білорусі Росією:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Росія
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