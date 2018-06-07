Тільки перед смертю: Джемілєв пояснив, чому Путін не відпустить Сенцова

Звільнення ув'язненого, який оголосив голодування, можливо тільки в тому випадку, якщо йому залишилося недовго жити.

Про це розповів народний депутат України від БПП, дисидент Мустафа Джемілєв, який 15 років провів в ув'язненні і голодував 303 дні, передає "УП".

Також він запевнив, що українського режисера Олега Сенцова просто так не відпустять.

"Звільнення можливе, коли людині залишилося жити трохи. І не хочуть, щоб він помирав у в'язниці. Це називається актування, його актують, тобто звільняють. У разі політичного голодування це малоймовірно. Це дасть можливість і іншим оголошувати голодування", - пояснив він .

При цьому він навів трагічний приклад.

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"Анатолій Марченко у 1989 році оголошував голодування і внаслідок помер. Він теж, як Олег Сенцов, вимагав звільнення всіх політв'язнів. У світі був великий шум. Саме після його смерті із в'язниць почали випускати найбільш іменитих", - розповів Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат Олега Сенцова заявив, що його підзахисний готовий до смерті і відмовиться від підтримуючої терапії.