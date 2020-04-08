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8 квітня • оновлено в 21:50
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Тільки не у травні: в Італії назвали терміни зняття карантину через коронавірус

13.8т
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В Італії виключили можливість, що на початку травня в країні знімуть карантинні заходи через епідемію коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив міністр із регіональних питань Франческо Бочча, передає La Repubblica. Чиновник пояснив, що 7 квітня в Італії зафіксували менше тисячі нових випадків зараження.

"Вчора, через кілька днів, я зітхнув із полегшенням, цифри зараження пішли на спад, однак цього недостатньо", – зазначив він.

COVID-19 в Італії

COVID-19 в Італії

Також Бочча виключив, що 4 травня знімуть карантин: "нереально давати дати, це було б неправильно. Ступінь ризику зараження визначатиме терміни".

Радник міністра охорони здоров'я, вірусолог Вальтер Річкарді додав, що навіть в разі послаблення карантинних заходів слід дотримуватися обережності.

"Всі, хто недооцінює цей вірус, перебувають у небезпеці. Вони думають, що ситуація під контролем, але це не так. Я переконаний, що навіть ті країни, які пом'якшать заходи після Великодня, стежитимуть за ситуацією. Поки у нас немає певних ліків або вакцини, ми маємо бути дуже обережними", – зазначив лікар.

Карта зараження в Італії

Карта зараження в Італії

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом у світі заразилися вже майже 1,5 мільйона осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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