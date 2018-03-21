Тільки на папері: Reuters підрахувало реальних виборців Путіна в Криму

Агенство Reuters перерахувало в день виборів президента Російської Федерації кількість тих, хто проголосував на 12-ти дільницях.

"А ось графік - відмінність офіційної явки і підрахуваної на ділянках Reuters", - написала блогер П.Нікольская в Twitter.

Згідно з отриманими даними, в окупованому Сімферополі більше половини виборців перебували тільки на папері.

Так, офіційно повідомлялося, що на ділянку в цьому місті прийшли голосувати 1325 осіб. Видання ж нарахувало всього 797. Точно також накручувалися голоси і в інших містах.

Як повідомляв "Обозреватель", екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко розповів, що основні зусилля ЦВК було направлено на підтасовування явки.

Крім того, експерт в електоральній статистиці повідомив, що за Путіна було вкинуто 10 мільйонів бюлетенів.