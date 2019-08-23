Тільки без Криму! Канада озвучила свою позицію щодо Росії в G8

Росія може повернутися в G8 лише після того, як звільнить Крим і припинить війну на Донбасі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ". "Думаю, всі ми будемо раді привітати Росію, яка виявить бажання знову стати порядним членом нашої групи держав-однодумців, відданих верховенству права і демократії. Зробити це Росія може, звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі. Усе дуже просто", – сказала вона.

Росія повернеться в G8 тільки без Криму – Фріланд "Радіо Свобода"

За словами Фріланд, вона особисто і Канада в цілому "мають дуже чітку позицію щодо цього". Вона уточнила, що Росію виключили з G8 саме за анексію Криму і підтримку війни на Донбасі.

"Ми не можемо примиритися з порушенням Росією міжнародного права", – резюмувала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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