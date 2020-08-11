Тихановську змусили покинути Білорусь: з'явилися подробиці виїзду в Литву

Марина Ліснічук Світ 10:38, 11.08.2020 Оновлено: 11:08, 11.08.2020

Головну опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента в Білорусі Світлану Тихановську насильно утримували в країні до того, як вона прибула в Литву.

Подробиці розповів глава литовського Міністерства закордонних справ Лінас Антанас Лінкявічюс. Про це повідомляє LRT.

"Вона була затримана на довгий час, можливо, приблизно на сім годин", – заявив він.

За його словами, обставини й місце затримання кандидатки в президенти Білорусі невідомі. Лінкявічюс тільки зазначив, що Тихановська перестала виходити на зв'язок, після чого МЗС Литви почало її пошуки. Міністр уточнив, що білоруска приїхала до їхньої країни в ніч із 10 на 11 серпня.

"Підтверджую, що це (прибуття в Литву. – Ред.) трапилося вночі. Так, вона перебуває в Литві. Це найважливіша інформація. Ніч була дійсно напруженою, її утримували дуже довго. Обставини затримання й місце тримання під вартою не відомі", – ще раз підкреслив Лінкявічюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ.

  • Після ситуації в Білорусі Тихановська прибула в Литву. Глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс зазначив, що вона на волі та в безпеці.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" з Тищенком перед виборами мера Києва

Лукашенко звинуватив "майданутих" українців у причетності до протестів у Білорусі

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Тиск на суди і незнання Конституції: як в Україні борються з "корупцією"

У Мінську після затримання зник російський пропагандист: його погрожували побити