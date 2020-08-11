Тихановську змусили покинути Білорусь: з'явилися подробиці виїзду в Литву

Головну опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента в Білорусі Світлану Тихановську насильно утримували в країні до того, як вона прибула в Литву.

Подробиці розповів глава литовського Міністерства закордонних справ Лінас Антанас Лінкявічюс. Про це повідомляє LRT.

"Вона була затримана на довгий час, можливо, приблизно на сім годин", – заявив він.

За його словами, обставини й місце затримання кандидатки в президенти Білорусі невідомі. Лінкявічюс тільки зазначив, що Тихановська перестала виходити на зв'язок, після чого МЗС Литви почало її пошуки. Міністр уточнив, що білоруска приїхала до їхньої країни в ніч із 10 на 11 серпня.

"Підтверджую, що це (прибуття в Литву. – Ред.) трапилося вночі. Так, вона перебуває в Литві. Це найважливіша інформація. Ніч була дійсно напруженою, її утримували дуже довго. Обставини затримання й місце тримання під вартою не відомі", – ще раз підкреслив Лінкявічюс.

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