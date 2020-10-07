Тихановську оголосили в розшук у Росії

Юрій Сергієнко Світ 17:13, 7.10.2020 Оновлено: 17:29, 7.10.2020

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська опинилася в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства. Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, але без номера статті.

Тихановська потрапила в базу розшукуваних осіб в Росії.
МВС РФ

Як зазначає ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, в розшук Тихановську оголосили в Білорусі. Однак він також буде здійснюватися і в Росії, оскільки йдеться про міждержавний розшук.

У Білорусі проти Тихановської ведеться розслідування за статтею про заклики до дій, спрямованих проти нацбезпеки. Це пов'язано зі створенням Координаційної ради опозиції.

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