Тихановську оголосили в розшук у Росії

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська опинилася в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства. Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, але без номера статті.

Як зазначає ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, в розшук Тихановську оголосили в Білорусі. Однак він також буде здійснюватися і в Росії, оскільки йдеться про міждержавний розшук.

У Білорусі проти Тихановської ведеться розслідування за статтею про заклики до дій, спрямованих проти нацбезпеки. Це пов'язано зі створенням Координаційної ради опозиції.

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