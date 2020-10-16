Тихановську оголосили в міждержавний розшук
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська оголошена в міждержавний розшук.
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на МВС Росії, розшук Тихановської проводиться за статтею про заклики до дій, спрямованих на повалення або зміну конституційного ладу.
У відомстві уточнили, що кримінальних справ в Росії проти Тихановської не порушувалося, а в розшуку вона знаходиться у відповідності з договорами про допомогу між Росією і Білоруссю.
Нагадаємо, 13 жовтня Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.
"1. Лукашенко повинен оголосити про відхід. 2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю. 3. Усі політв'язні повинні бути звільнені", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.
Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона знаходиться на волі і в безпеці в його країні. Також він зазначив, що Тихановську насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула до Литви.
Сама Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.
Пізніше кандидатка в президенти Білорусі виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом служить аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як Тихановська залишала країну, яку сколихнули протести.