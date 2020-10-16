Тихановську оголосили в міждержавний розшук

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська оголошена в міждержавний розшук.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на МВС Росії, розшук Тихановської проводиться за статтею про заклики до дій, спрямованих на повалення або зміну конституційного ладу.

У відомстві уточнили, що кримінальних справ в Росії проти Тихановської не порушувалося, а в розшуку вона знаходиться у відповідності з договорами про допомогу між Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, 13 жовтня Світлана Тихановська звернулася до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги.

"1. Лукашенко повинен оголосити про відхід. 2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю. 3. Усі політв'язні повинні бути звільнені", – сказано в повідомленні.

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