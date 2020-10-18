Лідерок опозиції Білорусі висунули на Нобелівську премію миру за "фантастичну мужність"

Лідерок опозиції Білорусі Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало висунули на Нобелівську премію миру-2021.

Їх кандидатури подав депутат парламенту Норвегії від Християнської народної партії Гейр Тускедал, пише норвезьке видання Vårt Land.

Він заявив, що опозиційні політики в Білорусі мають "фантастичну мужність". "Вони організовують мирні демонстрації, незважаючи на те, що влада все частіше вдається до насильства проти них", – підкреслив Тускедал.

Депутат зазначив, що лідерки опозиції заслужили премію за те, що "боролися за чесні вибори" і за те, що вони були "натхненницями мирних демонстрацій проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Він висловив надію, що висунення Тихановської, Колесникової і Цепкало на Нобелівську премію миру "залучить ще більше уваги до мирної опозиційної боротьби проти останнього диктатора Європи".

Зазначимо, Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані йому до 31 січня особами, які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду.

Як писав OBOZREVATEL, у Білорусі 18 жовтня пройшов 71-й протестний день після виборів президента. На акції "Партизанський марш" пройшли затримання.