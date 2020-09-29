Тихановська зустрілася з Макроном і націлилася на розмову з Меркель

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Тихановська, Макрон, Меркель

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська від імені народу подякувала главы Франції Еммануелю Макрону за його висловлювання про невизнання легітимності президента Олександра Лукашенка.

Їхня зустріч відбулася в столиці Литви Вільнюсі 29 вересня, передає DW. Пізніше опозиціонерка анонсувала розмову наступного тижня і з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Подякувавши Макрону за його публічні висловлювання про Лукашенка, Тихановська нагадала про те, що білоруси виступають за проведення нових президентських виборів у країні цього року.

Вона також підкреслила, що "кращою платформою для переговорів є ОБСЄ". Водночас, за її словами, білоруська опозиція готова "говорити з усіма сторонами – зокрема й ыз Росією" про вихід Білорусі з політичної кризи.

Тихановська додала, що підтримка Франції як країни, яка всю свою історію боролася за демократію, дуже цінна для Білорусі, але й інші європейські держави не мають залишатися байдужими.

Зы свого боку Макрон пообіцяв політикині посприяти у врегулюванні політичної кризи в країні.

"Він пообіцяв зробити все, щоб допомогти в переговорах під час політичної кризи в нашій країні і він зробить все, щоб допомогти у звільненні політв'язнів", – сказала Тихановська журналістам після зустрічі з французьким лідером.

Пізніше вона анонсувала розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Наступного тижня у нас запланована зустріч із Ангелою Меркель. З кабінетом Ангели Меркель. А також низка інших зустрічей у Європі", – заявила Тихановська в ефірі французького радіо RFI

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що нелегітимному президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно добровільно піти з поста.

Раніше Макрон закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.

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