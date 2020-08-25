Тихановська зустрілася із заступником Помпео. Фото
Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська 24 серпня у Вільнюсі (Литва) провела зустріч із заступником державного секретаря США Стефаном Біганом.
Як повідомляється на Telegram-каналі "Пул першої", в ході заходу політики обговорили політичну кризу в Білорусі. Крім того, Тихановська подякувала США за підтримку мирних демонстрантів в її країні.
"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Лукашенко не користується підтримкою білоруського народу або міжнародного співтовариства. Кожен день він відмовляється прийняти волю свого народу, лише продовжуючи кризу і посилюючи її", – зазначила головна конкурентка Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі.
Тихановська також висловила готовність до розв'язання кризи шляхом діалогу за участю міжнародних посередників.
"Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об'єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу", – сказала вона, закликавши всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі й висловив захоплення її громадянами.
Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.