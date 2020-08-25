Тихановська зустрілася із заступником Помпео. Фото

Світлана Тихановська на зустрічі зі Стефаном Біганом. Telegram-канал Пул першої
Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська 24 серпня у Вільнюсі (Литва) провела зустріч із заступником державного секретаря США Стефаном Біганом.
Як повідомляється на Telegram-каналі "Пул першої", в ході заходу політики обговорили політичну кризу в Білорусі. Крім того, Тихановська подякувала США за підтримку мирних демонстрантів в її країні.
"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Лукашенко не користується підтримкою білоруського народу або міжнародного співтовариства. Кожен день він відмовляється прийняти волю свого народу, лише продовжуючи кризу і посилюючи її", – зазначила головна конкурентка Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі.
Зустріч Тихановської з американцями відбулася у Вільнюсі Telegram-канал "Пул першої"
Тихановська також висловила готовність до розв'язання кризи шляхом діалогу за участю міжнародних посередників.
"Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об'єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу", – сказала вона, закликавши всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі й висловив захоплення її громадянами.
Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.
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