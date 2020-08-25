Тихановська зустрілася із заступником Помпео. Фото

Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська 24 серпня у Вільнюсі (Литва) провела зустріч із заступником державного секретаря США Стефаном Біганом.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Пул першої", в ході заходу політики обговорили політичну кризу в Білорусі. Крім того, Тихановська подякувала США за підтримку мирних демонстрантів в її країні.

"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Лукашенко не користується підтримкою білоруського народу або міжнародного співтовариства. Кожен день він відмовляється прийняти волю свого народу, лише продовжуючи кризу і посилюючи її", – зазначила головна конкурентка Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі.

Зустріч Тихановської з американцями відбулася у Вільнюсі Telegram-канал "Пул першої"

Тихановська також висловила готовність до розв'язання кризи шляхом діалогу за участю міжнародних посередників.

"Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об'єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу", – сказала вона, закликавши всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі й висловив захоплення її громадянами.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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